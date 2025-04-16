«Барселона» и ПСЖ пропустили по три, но прошли дальше: обзор Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов определились первые полуфиналисты. Ими стали «Барселона» и ПСЖ. При этом ответные матчи обе команды проиграли.

На грани вылета

«Астон Вилла» Унаи Эмери едва не сотворила суперсенсацию. Бирмингемцы проиграли ПСЖ в гостях 1:3. В первом тайме ПСЖ легко довел преимущество до 5:1 после голов Ашрафа Хакими и Нуну Мендеша в первые полчаса игры.

Однако после этого защита ПСЖ неожиданно рассыпалась. Еще в первом тайме Юри Тилеманс отквитал один мяч при помощи рикошета. После перерыва Джон Макгинн отличным дальним ударом сравнял счет в матче, а Эзри Конса, завершив классную комбинацию, вывел хозяев вперед.

Оставалось играть полчаса, и «Астон Вилла» вполне могла как минимум затащить ПСЖ в дополнительное время. Шансов у хозяев было не на один гол. Но последние полчаса игры стали звездным часом Джанлуиджи Доннаруммы.

Конкурент Матвея Сафонова пропустил три, но и спасал неоднократно. А когда ПСЖ оказался на грани вылета, голкипер просто творил чудеса. Доннарумма спас команду после удара Тилеманса и после выхода один на один Марко Асенсио.

«Астон Вилла» до последних минут искала свои шансы, но ПСЖ выстоял.

Четыре не отыграть

Фото: [ УЕФА ]

«Барселона» впервые с 2019 года добралась до полуфинала Лиги чемпионов.

Каталонцы неудачно провели ответный матч четвертьфинала против дортмундской «Боруссии», но запаса после домашней игры (4:0) им вполне хватило.

Нападающий Серу Гирасси побил рекорд «Боруссии» по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов, реализовав пенальти уже на 11-й минуте. Гвинеец забил 11 мячей и обошел Роберта Левандовского и Эрлинга Холанда.

В начале второго тайма Гирасси оживил интригу в серии, забив еще раз. Но спустя несколько минут Рами Бенсебаини срезал мяч в свои ворота, похоронив надежды дортмундцев на полуфинал.

На 76-й минуте Гирасси оформил хет-трик, но для того, чтобы сравнять счет в серии, нужно было забивать еще дважды. 3:1 — «Барселона» продолжает борьбу за главный трофей клубного футбола.