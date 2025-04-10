В среду, 9 апреля, прошли четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В каждом из них было забито по четыре мяча.

Лидеры «Барсы» делают результат

«Барселона» разгромила на своем поле дортмундскую «Боруссию», с первых минут матча не позволив усомниться в своем превосходстве.

Счет на 25-й минуте открыл Рафинья. Бразилец переправил мяч после розыгрыша штрафного буквально с нескольких сантиметров. В конце первого тайма Рафинья ассистировал Роберту Левандовскому, который тоже забил с близкого расстояния.

Фото: [ УЕФА ]

Польский бомбардир начинал свою большую карьеру в еврофутболе в «Боруссии», но после ухода из нее никому не забивает так часто, как своему бывшему клубу. Вот и на этот раз Левандовски одним голом не ограничился и на 66-й минуте оформил дубль, использовав пас Фермина Лопеса, — 4:0.

Еще один мяч забил Ламин Ямаль и помог Рафиньи оформить ассистентский дубль. Рафинья и Левандовски наколотили в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 12 и 11 мячей соответственно. Рекордом турнира является результат Криштиану Роналду в сезоне 2013/14 — 17 голов.

«Барселона» практически обеспечила себе проход в полуфинал, «Боруссия» же вполне может считать для себя достойным результатом выход в ¼ финала.

ПСЖ пришлось отыгрываться

Фото: [ УЕФА ]

Недавно ПСЖ в очередной раз стал чемпионом Франции задолго до конца турнира, но дежурные празднования не сказались на настрое парижан: они с первых минут завладели преимуществом в матче с «Астон Виллой».

Однако упустив несколько выгодных моментов, ПСЖ пропустил первым. Первая же дельная атака бирмингемцев завершилась голом Моргана Роджерса, замкнувшего прострел Юри Тилеманса.

Но уже несколько минут спустя Дезире Дуэ сравнял счет, исключив возможность аналогии с матчем ПСЖ и «Ливерпуля», когда французский клуб на своем поле атаковал весь матч, но уступил с минимальным счетом.

В начале второго тайма блеснул индивидуальным мастерством Хвича Кварацхелия. Проход бывшего игрока «Рубина» завершился точным ударом, а грузинский вингер был признан лучшим игроком матча.

Уже в компенсированное время Нуну Мендеш обеспечил ПСЖ относительно спокойную жизнь в ответном матче — 3:1.