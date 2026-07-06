Бразилия впервые за 36 лет не вышла в 1/4 финала ЧМ: главные фейлы пентакампеонов

Пятикратные чемпионы мира по футболу сборная Бразилии впервые с 1990 года не смогла дойти на мундиале до четвертьфинала, проиграв в 1/8 финала сборной Норвегии (1:2).

Портал «Подмосковье сегодня» вспоминает главные неудачи бразильцев на мировых первенствах.

Драма на «Маракане»

Впервые бразильцы подобрались к чемпионскому титулу в 1950 году, когда турнир проводился у них дома. Формально на том турнире не было финала: четыре команды играли в финальной группе в круг. Решающим стал матч Бразилия — Уругвай. Хозяева разнесли Швецию (7:1) и Испанию (6:1) и для чемпионства им было достаточно ничьей.

Матч на «Маракане» собрал почти 200 тыс. болельщиков, которые ждали победы Бразилии. Бразильцы атаковали больше, и в начале второго тайма Албино Фриаса открыл счет. На 66-й минуте Хуан Скьяффино замкнул прострел и сравнял, а на 79-й Альсидес Гиджа погрузил стадион в тишину. Позже уругваец говорил: «Только три персоны заставляли хранить молчание „Маракану“, заполненную 200 тысячами лиц, — Фрэнк Синатра, папа Иоанн Павел II и я».

Бразилия пребывала в шоке, отказываясь признавать поражение. Большинство игроков той команды больше никогда не вызывались в сборную. А национальная команда даже сменила форму: после 1950 года она больше не выступала в белых футболках с синими воротничками, а «перекрасилась» в цвета национального флага.

Охота на Пеле

Фото: [ ФИФА ]

На чемпионат мира 1966 года в Англии бразильцы приехали уже в статусе двукратных победителей турнира с великим Пеле в составе.

Первый матч бразильцы легко выиграли у Болгарии (2:0), но затем ничего не смогли поделать с командами Венгрии (1:3) и Португалии (1:3). Эти команды воспользовались слабостями в обороне бразильцев, а те же португальцы устроили настоящую охоту за Пеле и в итоге нанесли ему тяжелейшую травму. С повреждением играл и второй звездный игрок бразильцев Гарринча.

В итоге Бразилия единственный раз в истории не смогла выйти из группы.

Против Марадоны

Фото: [ ФИФА ]

На чемпионате мира 1990 года Бразилия уверенно, пусть и без блеска, выиграла все три матча в группе и в 1/8 финала попала на Аргентину, которая пробилась в плей-офф с третьего места в группе. У аргентинцев была весьма скучная команда, которая в большинстве матчей отсиживалась в обороне, но у них был пусть и потяжелевший, но все еще великолепный Диего Марадона.

В конце матча Марадона вывел на удар Клаудио Каниджу, и нападающий принес победу Аргентине. Команда Марадоны с мучениями, но добралась до финала, где проиграла Германии с минимальным счетом.

Бразилия же сделала выводы и следующий чемпионат выиграла.

Киборг Холанд

Фото: [ ФИФА ]

Бразильская сборная в последние несколько лет получала немало критики. Пентакампеоны уступили лидерство в Южной Америке Аргентине с Лионелем Месси. Команде, где по-прежнему в достатке было талантливых игроков, не хватало системности. Исправлять ситуацию позвали Карло Анчелотти, и знаменитый итальянский тренер многое сумел привести в порядок. Но Бразилия все равно не входила в число главных конкурентов.

Тревожный звонок прозвучал уже после первого матча с Марокко (1:1). Немало усилий потребовалось и для победы на последней минуте в матче 1/16 финала с Японией (2:1).

В матче с Норвегий бразильцы не реализовали пенальти, затем несколько раз не смогли пробить поймавшего кураж Эрьяна Нюланда, а затем в концовке получили два гола от Эрлинга Холанда, которого уже называют киборгом и голевой машиной — за национальную сборную норвежец забил в 26-м матче подряд.