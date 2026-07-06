В «Первом квартале» Ленинского округа ввели в эксплуатацию школу

В «Первом квартале» в Видном Ленинского округа построили новую школу, рассчитанную на 1675 мест. Министерство жилищной политики Московской области выдало девелоперу «Брусника» разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Учреждение площадью 27 тыс. кв. м станет самым большим в округе, его откроют к началу нового учебного года. Там обустроили 67 многофункциональных кластеров, столовую с террасой, два спортивных зала, библиотеку с зонами для чтения, проектную работу и медиалабораторию. Для начальных классов предусмотрено отдельное учебное крыло с выходом в зеленый двор с игровыми площадками, огородом, домиками для птиц и насекомых. Атриум с амфитеатром будет объединять все этажи и учебные блоки, там будут проходить мероприятия, выступления и школьные праздники.

Между школой и жилыми домами откроется спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, воркаут-зонами и теннисными столами. Во внеурочное время территория будет доступна всем жителям «Первого квартала». На его территории уже возвели шесть корпусов, детский сад, соседский центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.