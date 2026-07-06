Клопп прокомментировал вмешательство Трампа и Инфантино в ситуацию с Балогуном: «Это безумие»

Известный немецкий тренер Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с нападающим сборной США Фоларином Болагуном. Футболист получил красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0). Он должен был пропустить матч 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией, но его дисквалификация была приостановлена.

По информации The New York Times, разбан случился после того, как президент США Дональд Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и попросил его отменить дисквалификацию.

«Это безумие, если это правда. Давайте скажем так: футбол — это наша игра, а не их. Эти два человека, которые ничего не смыслят в футболе, не должны иметь никакого отношения к таким вопросам», — сказал Клопп в эфире MagentaTV.

Специалист отметил, что ему жаль Балогуна, который совершил неумышленный фол и, возможно, не заслуживал столь сурового наказания, но правила необходимо соблюдать.

Сборная Бельгии и США сыграют 7 июля в 3:00 по московскому времени. Ранее уже определились две пары четвертьфиналистов чемпионата мира. Франция сыграет с Марокко, а Англия встретится с Норвегией.