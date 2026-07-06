78-летняя мать стала жертвой: в Кузбассе арестован сын, обвиняемый в изнасиловании

Кемеровский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об аресте жителя Кемеровского округа, обвиняемого в особо тяжком преступлении. По данным предварительного расследования, фигуранту дела вменяется совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 78-летней матери, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в ходе судебного заседания судья принял во внимание представленные стороной обвинения доказательства, достаточные для подтверждения причастности задержанного к инкриминируемому преступлению, и удовлетворил ходатайство следствия. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Суд счел, что имеются веские основания полагать, что оставшись на свободе, обвиняемый может воспрепятствовать установлению истины по делу, воздействовать на свидетелей и потерпевшую либо попытаться скрыться от органов следствия. На период расследования уголовного дела фигурант будет находиться в следственном изоляторе до вынесения окончательного судебного акта. Следственные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются, правоохранители работают над сбором и закреплением доказательственной базы.

«На момент публикации постановление суда в законную силу не вступило», — сообщил официальный телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

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