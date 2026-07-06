Футболист сборной Англии получил серьезную травму, празднуя победу команды

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон получил серьезную травму, не приняв участия в игре с Мексикой на чемпионате мира. Он получил ее во время празднования победы своей команды по окончании драматичного поединка.

Англичане выиграли со счетом 3:2, почти целый тайм играя в меньшинстве. После финального свистка Хендерсон неудачно перепрыгнул через рекламный щит и получил травму при приземлении.

Футболисту оказывали помощь прямо на месте, включая кислородную маску. Затем Хендерсона доставили в больницу.

«Плохо, очень плохо. Джордан просто упал и повредил запястье, это выглядит действительно плохо», — прокомментировал эпизод главный тренер сборной Англии Томас Тухель.

Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет со сборной Норвегии, выбившей Бразилию (2:1).