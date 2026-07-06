Дожди побили рекорд 40-летней давности, а грибники не унывают: кадры грибных трофеев из Свердловской области

Жители Свердловской области активно делятся в соцсетях снимками грибных трофеев. Даже на фоне аномально сырой погоды — июнь побил 40-летний рекорд по количеству осадков — грибники радуют друг друга кадрами корзин и ящиков, доверху наполненных дарами леса, сообщил tagilcity.ru.

Одна из участниц сообщества во «ВКонтакте» рассказала о своих находках. По ее словам, нередко встречались белые сетчатые грибы, но большинство экземпляров оказались с «жителями» — лишь один гриб попался совершенно чистым. Лисички пока подрастают: мелкой поросли еще много, а значит, самые обильные сборы впереди.

По отзывам других любителей тихой охоты, нынешний урожай нельзя назвать богатым: из-за сильных дождей многие грибные места оказались подтопленными. Помимо лисичек, уральцы находят и другие грибы. В корзинах попадаются вороночники (их еще называют черными лисичками), а также белые грибы, подберезовики и сыроежки.

Причем, как отмечают опытные грибники, сыроежек сейчас заметно больше, чем лисичек. Лесные массивы еще хранят немало сюрпризов, и, по прогнозам бывалых сборщиков, основной сезон массового сбора начнется, когда вода уйдет из низин и земля немного просохнет.

Грибники советуют новичкам внимательно осматривать каждый слой в корзине и не забывать о правилах безопасности: червивые и перезревшие экземпляры лучше не брать. Несмотря на сложные погодные условия, тихая охота в этом году обещает быть интересной и щедрой на разнообразие видов.

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