Атака БПЛА ВСУ на регионы России 6 июля: 11 дронов сбито над Москвой, Севастополь обесточен, перекрыта трасса Ярославль

В ночь на 6 июля 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Силы ПВО уничтожили 11 БПЛА на подлете к Москве. В Ярославской области из-за угрозы атаки перекрыто движение по трассе в сторону столицы, в Севастополе произошло временное отключение электроснабжения после удара по энергоинфраструктуре, а в ряде регионов объявлена опасность БПЛА.

Москва и Московская область: 11 сбитых БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи последовательно сообщал об уничтожении беспилотников, летевших на Москву. Первые три БПЛА были сбиты в 02:21. В 02:44 силы ПВО уничтожили еще четыре дрона, а в 03:15 — еще четыре. Общее число сбитых на подлете к столице БПЛА достигло 11. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ярославская область: перекрытие трассы в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион подвергается атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы — от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Глава региона призвал граждан планировать поездки с учетом ограничений в ожидании отбоя сигнала о беспилотной опасности.

Севастополь: обесточивание города после удара по энергоинфраструктуре

В 00:08 губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу. В результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру за пределами города Севастополь временно остался без электроснабжения. Губернатор призвал жителей экономить заряд мобильных устройств и предупредил, что утром троллейбусы на линию не выйдут. Социальные учреждения переведены на резервные схемы электроснабжения, ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Ленинградская область: объявлена опасность БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 04:51 сообщил об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. Также было предупреждение о возможном понижении скорости мобильного интернета. Сообщения о сбитых беспилотниках по состоянию на утро не поступали.

Другие регионы: ограничения в аэропортах

Из-за угрозы БПЛА Росавиация ввела временные ограничения на полеты в 13 аэропортах России: Казань, Самара, Саратов, Волгоград, Ульяновск, Нижнекамск, Пенза, Псков, Иваново, Ярославль, Череповец, Калуга и Бугульма. Аэропорты Пулково (Санкт-Петербург) и Домодедово (Москва) работали по согласованию с соответствующими органами. Кроме того, минувшей ночью подразделения ПВО уничтожили 71 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря.