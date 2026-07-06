Мокрой футболкой здоровье не измерить: дерматолог развенчала главный миф о тренировках и поте

Принято считать, что интенсивное выделение пота во время занятий спортом свидетельствует об активном выведении из организма накопившихся вредных веществ. Однако современная медицина не подтверждает эту теорию. Стремление добиться эффекта, сравнимого с сауной, может быть не только напрасным, но и уводить в сторону от настоящих причин проблем со здоровьем, сообщил transsibinfo.com.

Хабаровский врач-дерматолог Ирина Григорьева пояснила, что главная функция потовых желез — это регулирование внутренней температуры человека. Идея об очищении от токсинов появилась лишь потому, что с жидкостью на поверхность кожи действительно могут выходить микродозы тяжелых металлов. Но это лишь побочное явление, а не системная детоксикация организма. Специалист предостерегает от ошибки: не стоит оценивать результат физической нагрузки только по тому, насколько мокрой стала ваша одежда.

«Физическая активность приносит колоссальную пользу сердечно-сосудистой системе и мышечному корсету, а пот — это просто естественный отклик организма на нагрузку», — отмечает Ирина Григорьева.

Не существует единой «полезной» нормы потоотделения. Этот показатель сугубо индивидуален и зависит от генетических особенностей, физической подготовки, климата и даже принимаемых лекарств. Если человек всегда потеет умеренно — это норма. Если же пот выделяется интенсивно — это тоже может быть вариантом нормы. Тревогу стоит бить лишь тогда, когда привычный режим работы потовых желез резко меняется. В случае гипергидроза врач советует не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам — современная медицина имеет эффективные способы коррекции этой проблемы.

Что касается дезодорантов и антиперспирантов, то опасения, что они мешают телу охлаждаться, тоже миф. Дерматолог поясняет: на теле человека сотни тысяч потовых желез, и блокировка потоотделения в области подмышек не способна нарушить общую терморегуляцию. Главное правило — не наносить подобные средства на все тело одновременно. Если человека беспокоит повышенная потливость, лучше проконсультироваться с врачом, а не решать проблему самостоятельно непроверенными методами.

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