Чинахов подписал новый контракт с «Питтсбургом»: будет зарабатывать больше Малкина

Российский нападающий Егор Чинахов подписал новый контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Соглашение рассчитано на три года с кэпхитом (ежегодной зарплатой) $6,25 млн.

25-летний россиянин стал третьим по зарплате в составе «Пингвинз». Больше получают только защитник Эрик Карлссон ($11,5 млн) и капитан команды Сидни Кросби ($8,7 млн). Чинахов будет зарабатывать больше, чем Евгений Маклин, который подписал с «Питтсбургом» годичный контракт на $5,5 млн.

Егор Чинахов перебрался в «Питтсбург» по ходу минувшего сезона из «Коламбус Блю Джекетс». Смена обстановки благоприятно сказалась на нападающем. В 43 матчах за «Пингвинз» он набрал 36 (18+18) очков.

Ранее сообщалось, что «Детройт» готов обменять капитана команды Дилана Ларкина в «Миннесоту» только в обмен на нападающего Мэтта Болди.