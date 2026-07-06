Не давите и не заливайте маслом: эколог рассказал, как правильно удалять клеща

Летом традиционно увеличивается число обращений к врачам после укусов клещей. Однако, как отмечает эксперт по природопользованию, эколог и биолог Илья Андреев, серьезную опасность представляет не только сам укус, но и ошибки, которые жители совершают при попытке самостоятельно удалить паразита, сообщил rostovgazeta.ru. Корреспондент издания выяснил у специалиста, как безопасно избавиться от клеща и почему привычные народные методы могут быть смертельно опасны.

Специалист рассказал, что самой распространенной ошибкой остается попытка залить клеща маслом.

«При обнаружении клеща попытки залить его маслом опасны: клещ начинает задыхаться и интенсивно впрыскивает инфицированную слюну в кровь», — пояснил эксперт.

Не менее опасно, по его словам, раздавливать паразита пальцами. Оба этих действия провоцируют паразита впрыскивать в кровь дополнительную порцию слюны, содержащей возбудителей болезней, что многократно увеличивает риск заражения.

«Основной путь заражения Конго-Крымской геморрагической лихорадкой — раздавливание клеща. Самая недооцененная угроза на Дону — это раздавливание клещей незащищенными руками при уходе за домашним скотом. Большинство жителей считают, что вирус КГЛ передается только через укус. Однако проникновение вируса через микротрещины кожи пальцев при раздавливании клеща приводит к тяжелейшим формам лихорадки с летальным исходом», — предупредил Андреев.

Эколог рекомендует аккуратно извлекать клеща пинцетом или специальным выкручивателем, не сдавливая брюшко. После удаления паразита не следует выбрасывать — его необходимо сдать на анализ в лабораторию, чтобы при необходимости своевременно начать лечение.

Самостоятельное удаление без последующей проверки — еще одна распространенная ошибка, которая может стоить здоровья, считает эксперт. Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие тяжелых инфекций.

Ранее сообщалось, что более 337 тысяч россиян пострадали от укусов клещей с начала сезона.