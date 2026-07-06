Более 1,3 тыс. участников собрал Коломенский полумарафон «Летопись Победы-2026»

В Подмосковье прошел Коломенский полумарафон «Летопись Победы-2026», его участниками стали более 1,3 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Старт стал третьим в серии забегов нового сезона «Суперлиги Подмосковья», участникам предложили различные дистанции: 3, 5, 10 и 21,1 км. Дети могли принять участие в забеге на 500 м. Одной из участник традиционно стала Клара Степановна Богатова из Одинцова, которая в свои 88 лет не пропускает ни одного забега и является примером для молодежи.

Лидерами на основных дистанциях стали: 5 км – Павел Куприянов (15:51, Щелково) и Евгения Бладцева (19:34, Красногорск); 10 км – Александр Именин (31:26, Рязань) и Екатерина Яныбаева (38:27, Кострома); 21,1 км – Роман Ерофеев (01:09:55, Коломна) и Светлана Дударь (01:25:35, Троицк).

Маршрут забега проходил вдоль живописной набережной реки Коломенки, ознакомиться со всеми результатами стартов можно ознакомиться на сайте.

Отметим, что забеги проекта проходят в рамках государственной программы «Спорт России».

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