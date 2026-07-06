МВД предупредило об угрозе создания дипфейков в режиме реального времени

В пресс-центре МВД России сообщили ТАСС , что мошенники активно осваивают технологии создания поддельных аудио- и видеосообщений с голосом и лицом реальных людей в режиме реального времени. В ведомстве назвали это явление «цифровым самозванцем» и новой эволюционной ступенью обмана.

По данным министерства, злоумышленники уже используют так называемые дипфейки для имитации голоса близких, руководителей или других значимых лиц. Речь идет об «оживлении» фотографий, когда нейросети анимируют мимику и синхронизируют губы с текстом, а также о дипфейк-масках, накладываемых на изображение человека в реальном времени. Отдельно упоминаются ИИ-аватары — персонажи, способные самостоятельно вести диалог.

В МВД подчеркнули, что единственный надежный способ защиты — прервать разговор и перезвонить на известный номер, задав личный вопрос, ответ на который знают только собеседники. Также рекомендовано перепроверять любую информацию перед тем, как подносить телефон к банкомату, вводить код или выполнять команды от незнакомцев.

В кредитно-финансовых организациях усиливают антифрод-системы и поведенческий мониторинг, однако основой защиты остаются бдительность и критическое мышление самих граждан.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет отца из Сочи за опасные действия с младенцем.