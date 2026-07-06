«Вместе продолжим работать над благоустройством»: детский игровой комплекс открыли в Цибино при участии депутата ГД

В деревне Цибино городского округа Воскресенск завершены работы по установке нового детского игрового комплекса. Пространство, созданное с учетом пожеланий жителей, объединило игровую зону для малышей и спортивные снаряды для подростков, став универсальной площадкой для отдыха и развития детей всех возрастов, сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе депутата Государственной Думы Никиты Чаплина.

Торжественное открытие комплекса прошло в праздничной атмосфере с участием местных ребят, их родителей и старожилов деревни. Пока дети с удовольствием осваивали новые горки и качели, взрослые активно обсуждали планы по дальнейшему благоустройству деревни, демонстрируя высокую гражданскую активность, которая традиционно помогает добиваться перемен в Цибино.

Решающую роль в реализации инициативы сыграл депутат Государственной Думы Никита Чаплин, который взял на себя координацию работ и взаимодействие с заинтересованными сторонами. Значимый вклад внесло и местное предприятие ООО «Балтик Мастер М», оказавшее содействие в приобретении и установке игровых конструкций.

«Новый детский комплекс в Цибино — это наглядный результат нашей совместной работы в рамках народной программы "Единой России". Мы слышим наказы жителей и вместе их исполняем. Очень важно, что к этому процессу подключился местный бизнес — ООО "Балтик Мастер М". Такое партнерство власти, общественности и предпринимателей дает реальный результат: дети получают безопасное и современное пространство для игр и спорта, а деревня — еще один повод для гордости. Хочу поблагодарить жителей Цибино за их активную позицию. Вместе мы продолжим работать над благоустройством территории и решением других насущных вопросов. Деревня должна быть комфортной для жизни, и мы будем делать все, чтобы так оно и было», — отметил депутат Госдумы Никита Чаплин.

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