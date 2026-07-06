Губерниев жестко прошелся по Неймару после вылета Бразилии с ЧМ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал вылет сборной Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу после поражения от норвежцев со счетом 1:2.

Бразильцы не реализовали 11-метровый в первом тайме, упустили ряд выгодных моментов, а затем в концовке пропустили два гола от Эрлинга Холанда. В компенсированное время Неймар с пенальти отыграл один мяч.

«Главные поленья чемпионата — бразильцы!!! И Неймар, который просто никчемный футбольный дед, нулевой духом, прежде всего…», — написал Губерниев в соцсетях.

Комментатор, ранее занимавшийся спортивной греблей, порадовался победе норвежцев: «Гребцы побеждают! Иначе никак!» Губерниев имеет в виду ставший знаменитым флэшмоб норвежских болельщиков, которые изображают гребцов. Этот же прием используют и футболисты сборной Норвегии, празднуя победу.

В четвертьфинале сборная Норвегии сыграет с командой Англии.