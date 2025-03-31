Бывшая первая ракетка России стала австралийкой: как теперь относиться к Дарье Касаткиной

Теннисистка Дарья Касаткина, 12-й номер мировой классификации, объявила о смене гражданства: теперь она будет представлять Австралию, значок с флагом далекой страны уже стоит напротив ее фамилии на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

До взлета Мирры Андреевой Касаткина была сильнейшей теннисисткой России, выиграла восемь титулов WTA (правда, на не самых значительных турнирах), заходила в первую десятку рейтинга, в составе сборной России побеждала на Кубке Билли Джин Кинг (аналог Кубка Дэвиса у женщин).

Почему она уехала?

Дарья Касаткина сформулировала для себя неоднозначное отношение к России. Как и многие теннисисты, она большую часть времени проводит за границей, а с 2021 года вообще на родине не была. В 2022 году она не поддержала специальную военную операцию, а затем призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и даже назвала имя подруги — ею оказалась бывшая фигуристка Наталья Забияко.

После таких откровений спортсменка опасалась возвращаться домой, и смена гражданства стала для нее делом времени.

«Австралия — место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. В связи с этим я горжусь, что теперь представляю свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере», — написала теннисистка.

Касаткина заявила, что будет помнить, любить и ценить свои корни, но эти слова прозвучали как обязательная дань вежливости. Впрочем, спортсменку не особенно по этому поводу хейтили, за исключением тех спикеров, которые всегда занимают категоричную и однозначную позицию.

Смутила лишь легкость, с которой теннисистка манипулирует словом «родина». Эти ощущения точнее всех выразил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис — это найти новую родину. Претензии не к ней, а к ее родителям. Печально все это», — сказал знаменитый хоккеист.

Фото: [ WTA ]

Кто следующий?

В Австралии 27-летняя Касаткина станет сильнейшей теннисисткой страны: на далеком континенте в последнее время с теннисными талантами как-то не очень здорово. Первая ракетка Австралии (до смены гражданства Касаткиной) Кимберли Биррелл занимает 62-е место в рейтинге, еще три теннисистки располагаются в конце первой сотни. Для сравнения, в России в топ-100 входят 11 спортсменок, семь из них — в топ-50.

Касаткина не первая россиянка, которая перебралась в Австралию. Ранее это сделали сестры Анастасия и Арина Родионовы, а также Дарья Сэрилл (Гаврилова). Но все-таки это были игроки не первого ряда.

Еще одно популярное место для смены спортивного гражданства — Казахстан. Власти этой страны предлагают спортсменам щедрое финансирование. И это очень привлекательно для теннисисток, которые находятся в начале карьеры и еще не могут сами себя обеспечивать необходимыми условиями для роста.

Победительница Уимблдона-2022, в настоящий момент десятая ракетка мира, Елена Рыбакина переехала в Казахстан, когда находилась в конце второй сотни рейтинга. Юлия Путинцева, 23-й номер классификации, стала гражданкой соседней страны, занимая 124-ю строчку в табели о рангах.

Варвара Грачева в 2023 году приняла гражданство Франции. Там тоже стало туго с теннисными талантами, и занимающая 66-ю строчку рейтинга Грачева является единственной француженкой в первой сотне, как ни удивительно: казалось, совсем недавно Амели Моресмо и Мэри Пирс побеждали на турнирах Большого шлема. В смене гражданства Грачевой нет никаких политических мотивов, которые можно усмотреть в случае с Касаткиной. Просто она с детских лет училась и тренировалась во Франции, прижилась в стране и смену гражданства запрашивала еще до пандемии.

Во Франции учится и главная теннисная надежда России Мирра Андреева. Ходили слухи, что и ей предлагали смену гражданства. Но и спортсменка, и ее окружение такую возможность категорически опровергли.

Но проблема есть, и она острее, чем может показаться. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посетовал, что в стране сложилась такая ситуация с видом спорта, что отток талантов за границу почти неизбежен.