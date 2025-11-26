«Челси» разнес «Барселону», Гвардиола подставил «Сити», первая победа Моуринью: обзор Лиги чемпионов

«Челси» весь матч доминировал над «Барселоной»

«Челси» разгромил «Барселону» со счетом 3:0 — главная сенсация игрового дня. Дело не в самой победе, и даже не в крупном счете — лондонцы доминировали на протяжении всего матча.

До того, как был открыт счет в середине первого тайма, арбитры отменили два гола «Челси», а в случае со взятием ворот помог рикошет от защитника «Барсы» Жюля Кунде.

В конце первого тайма Рональд Араухо оставил «Барселону» в меньшинстве после второй желтой карточки — первую получил за споры в арбитре. Во втором тайме у «Челси» было два легитимных гола (Эстевао, Лиам Делап) и еще один отмененный. Лучшим же игроком матча был назван испанский защитник лондонского клуба Марк Кукурелья, который был активен в атаке и полностью «съел» звезду «Барсы» Ламина Ямаля.

Фото: [ УЕФА ]

«Это футбол: возможно, сойдись мы друг с другом в иной раз, исход был бы другим. Сегодня мы сыграли очень хорошо, а я старался не оставлять ему слишком много пространства для маневра. Мои партнеры по команде Мойсес Кайседо и Трево Чалоба очень помогли», — высказался Кукурелья о противоборстве с Ямалем.

Ротация Гвардиолы похоронила «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на своем поле неожиданно проиграл леверкузенскому «Байеру» (0:2). Хосеп Гвардиола использовал этот матч для ротации состава, произведя 10 замен по сравнению с последней игрой в АПЛ. Под секвестр попал даже главный бомбардир команды Эрлинг Холанд.

Фото: [ УЕФА ]

Алехандро Гримальдо и Патрик Шик забили в контратаках в каждом из таймов, а голкипер «Байера» Марк Флеккен героически играл в рамке ворот и был признан лучшим игроком матча. Леверкузенцы выстояли в защите, даже когда на поле у «МанСити» появились Холанд и другие игроки основы.

После матча Гвардиола взял вину за поражение на себя и заявил, что игроки, которые вышли с первых минут, — все равно отличные футболисты. У «Сити» 10 очков в турнирной таблице, и тренер мог позволить себе эксперимент с составом.

Первая победа «Бенфики»

«Бенфика Жозе Моуринью одержала первую победу в турнире, одолев на выезде «Аякс» (2:0). Португальцы открыли счет в дебюте встречи (Самуэль Даль) после углового, которого могло и не быть, — когда «Бенфика» его зарабатывала, игрок команды находился в офсайде.

В самой концовке Леандру Баррейру забил гол, к которому уже невозможно было придраться.

Фото: [ УЕФА ]

«С турнирной точки зрения эта победа вдыхает в нас новую жизнь. В случае даже ничьей нам пришлось бы намного тяжелее. В концовке матча было такое ощущение, что даже если у «Аякса» было 150 игроков на поле, они бы все равно не забили. Игроки на славу поработали, и отпраздновать такую победу после матча было очень приятно», — сказал Моуринью.

Хайкин спасал, но «Ювентус» вырвал победу

Больше всего мячей было забито в матче «Буде/Глимт» — «Ювентус» (2:3).

Хозяева вели после первого тайма, забив после розыгрыша углового — Оле Бромберг вколотил мяч в сетку. В начале второго тайма Лоис Опенда сравнял счет, а Уэстон Маккенни ударом головой вывел вперед «Ювентус».

На 87-й минуте Соннре Брустад-Фет с пенальти сравнял счет, но норвежцы ничью не удержали: в компенсированное время Джонатан Дэвид добыл для «Юве» победу.

Фото: [ УЕФА ]

Голкипер норвежцев Никита Хайкин, хоть и пропустил три мяча, стал одним из главных героев матча, записав на свой счет 12 спасений.

Другие матчи

«Галатасарай» после трех побед подряд неожиданно уступил дома бельгийскому «Юниону» (0:1). Хозяева играли без травмированного лидера атаки Виктора Осимхена.

Дортмундская «Боруссия» разнесла дома «Вильярреал» — 4:0. Дублем отметился Серу Гирасси. Это был точно не день испанских клубов. Так, «Атлетик» не смог переиграть на выезде «Славию» (0:0).

Фото: [ Пьер-Эмерик Обамеянг/УЕФА ]

«Марсель» вырвал победу у «Ньюкасла» (2:1). Гости повели в первом тайме после гола Харви Барнса, но во втором тайме разошелся 36-летний Пьер-Эмерик Обамеянг — сделал дубль и имел еще несколько неплохих шансов.

«Наполи» дожал азербайджанский «Карабах» (2:0). Скотт Мактоминей забил сам, а затем после его удара Марко Янкович срезал мяч в свои ворота.