В России готовят ГОСТ для блюд национальной кухни

В России рассматривается возможность придания русской кухне статуса объекта мирового культурного наследия. Одним из ключевых этапов на этом пути может стать утверждение государственного стандарта на традиционные блюда, об этом сообщил ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.

По информации, озвученной руководством Роскачества, после разработки и принятия соответствующего ГОСТа планируется подготовка заявки на международное признание русской кухни. Основой для этого должен стать национальный стандарт, который закрепит единые требования к рецептуре и подаче блюд.

После введения ГОСТа предполагается запуск процедуры сертификации ресторанов, специализирующихся на русской кухне. Это касается как заведений внутри страны, так и ресторанов за рубежом. Проверка будет направлена на соответствие установленным стандартам.

Также планируется реализация мер по популяризации ресторанов, работающих в рамках утвержденных требований. Ожидается, что стандартизация позволит сформировать единое понимание термина «русская кухня» и обеспечить соответствие блюд установленным параметрам.

Проект ГОСТа был подготовлен профильной рабочей группой при Минпромторге с участием Роскачества. Документ включает рекомендации по технологиям приготовления традиционных блюд, их историческим особенностям и принципам использования характерных ингредиентов.

В настоящее время проект стандарта проходит стадию общественного обсуждения.

Ранее юрист предупредила россиян о штрафах за шашлык вне зон отдыха.