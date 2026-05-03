Сербский Златоуст: почему 3 мая Россия вспоминает святителя Николая Велимировича
REGIONS: православный мир отмечает день памяти святителя Николая Сербского 3 мая
3 мая православный мир отмечает день памяти одного из самых ярких богословов XX века — Николая Сербского. Прошедший через ужасы Дахау и сохранивший глубокую любовь к России, он стал символом непоколебимой веры в эпоху безбожия, пишет REGIONS.
От крестьянского сына до «вселенского учителя»
Святитель Николай (Велимирович) родился в 1880 году в простой сербской семье. Несмотря на слабое здоровье, он проявил блестящие способности к наукам, получив докторские степени по богословию и философии в ведущих университетах Европы. Однако, как отмечает председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов, особую роль в его жизни сыграла Россия: учеба в Санкт-Петербургской духовной академии и путешествия по стране навсегда связали его сердце с русским народом. За исключительный дар проповеди и глубину мысли современники называли его «новым Златоустом».
Испытание Дахау и духовная стойкость
Жизнь святителя стала примером исповедничества. Во время Второй мировой войны по личному приказу Гитлера Николай Сербский был арестован и отправлен в концентрационный лагерь Дахау. Даже в нечеловеческих условиях он находил силы для молитвы, считая трагедии Европы следствием отступления людей от Бога. После войны святитель закончил свои дни в США, в русском монастыре, а его мощи вернулись на родину в Сербию лишь в 1991 году.
О чем просят святителя Николая Сербского
Труды святителя («Охридский пролог», «Молитвы на озере») считаются классикой православной аскетики. В день его памяти, 3 мая, верующие обращаются к нему с особыми прошениями:
- Об укреплении в вере: в периоды сомнений и жизненных потрясений.
- О мудрости: для понимания сложных духовных вопросов.
- О единстве славян: святитель всегда ратовал за братство сербского и русского народов.
- В болезнях и страданиях: памятуя о его собственном лагерном подвиге.
Канонизированный в 2003 году, святитель Николай почитается как один из самых ортодоксальных защитников православия, чей голос продолжает звучать как призыв к духовному пробуждению.