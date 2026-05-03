Ространснадзор проверяет ситуацию с багажом в Шереметьево

Ространснадзор начал отслеживать ситуацию в аэропорту Шереметьево после обращений пассажиров и сообщений в СМИ о задержках при получении багажа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram .

В рамках мониторинга проводится проверка соблюдения требований законодательства как со стороны авиаперевозчиков, так и со стороны аэропортовых служб. Также отмечается, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению нормального функционирования системы выдачи багажа. Пассажирам планируется предоставлять актуальную информацию о местонахождении их вещей.

В аэропорту, в свою очередь, опровергли предположения о том, что скопление людей связано с введением специальных сигналов безопасности. Представители воздушной гавани пояснили, что увеличение времени прохождения процедур для пассажиров международных рейсов обусловлено проведением полного таможенного досмотра.

По данным аэропорта, на текущий момент обстановка в зоне прилета международных рейсов оценивается как стабильная. Пассажиры проходят контрольные процедуры и получают багаж в обычном режиме, при этом значительных скоплений людей не фиксируется.

