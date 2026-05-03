Новый год в мае: в Домодедове обнаружили «вечно праздничное» дерево

Жители подмосковного Домодедова стали свидетелями необычной картины: пока город готовится к лету, в одном из дворов продолжает стоять полностью наряженная новогодняя ель. Забытый символ праздника стал местной достопримечательностью в начале мая, пишет REGIONS .

Праздник, который всегда с тобой

На улице Курыжова прохожие заметили ель, которая, кажется, проигнорировала смену времен года. Несмотря на майское тепло и отсутствие снега, дерево по-прежнему украшено праздничными гирляндами. Очевидцы отмечают, что елка выглядит довольно скромно и одиноко на фоне весеннего пейзажа, при этом многие местные жители признались, что за ежедневной суетой даже не замечали этого «застывшего во времени» украшения.

Традиции домодедовского гостеприимства

Интерес к праздничному оформлению в городском округе традиционно высок. Еще в январе в Домодедове официально выбирали самые нарядные подъезды:

1 место: Улица Кирова, дом 13, корпус 1 (пятый подъезд).

2 место: Улица Ильюшина, дом 20 (шестой подъезд).

Однако если победители конкурса давно убрали декорации, то елка на Курыжова решила «не сдаваться» и встретить май в полной боевой готовности. Пользователи в соцсетях шутят, что владельцы дерева просто решили дождаться следующего Нового года, чтобы не тратить время на установку через семь месяцев.