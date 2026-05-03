Врач объяснила, как восстановить организм после майских праздников

По ее мнению, первым шагом должно стать временное исключение спиртных напитков примерно на месяц, а также сокращение продуктов с высоким содержанием холестерина. Такой подход позволяет снизить нагрузку на пищеварительную систему и ускорить восстановительные процессы.

Специалист отметила, что питание в этот период должно быть сбалансированным и включать все необходимые организму вещества. Она рекомендовала формировать рацион так, чтобы половину тарелки занимали овощи, около четверти приходилось на источники белка, такие как рыба, мясо и яйца, а оставшуюся часть составляли сложные углеводы. Также врач обратила внимание на важность режима питания: ужин желательно завершать за несколько часов до сна, а в течение дня поддерживать достаточный уровень потребления воды.

Кроме того, Мельникова подчеркнула необходимость регулярной физической активности. По ее словам, ежедневные умеренные нагрузки продолжительностью не менее получаса, включая прогулки, плавание, занятия йогой или танцами, помогают быстрее восстановить общее состояние организма и улучшить самочувствие.

Ранее врач Исаев предупредил о риске интоксикации на майских праздниках.