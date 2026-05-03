Ошибки в расчетах: как не потерять заслуженную пенсию

Размер будущей пенсии напрямую зависит от того, насколько точно учтен каждый год вашей работы. Эксперты предупреждают: технические сбои, пробелы в данных и даже «серые» зарплаты могут существенно урезать выплаты в старости, пишет РГ.

Советский и постсоветский стаж: цена одной ошибки

Старший преподаватель РАНХиГС Татьяна Голубева напоминает, что механизм формирования пенсии менялся несколько раз, и ошибки в каждом периоде имеют свою специфику.

Период до 2002 года: Здесь ключевое значение имеет стажевый коэффициент. Для женщин базой являются 20 лет работы, для мужчин — 25 лет. При выполнении этого условия применяется коэффициент 0,55. Если стажа больше, за каждый лишний год добавляется 1% (0,01), но не более 0,75. Потеря даже одного года в документах этого периода автоматически снижает расчетную базу.

Валоризация: За стаж до 1991 года полагаются дополнительные надбавки — по 1% за каждый полный год работы в СССР плюс 10% фиксированно за любой стаж до 2002 года. Ошибки в трудовой книжке или отсутствие архивных справок лишают пенсионера этих «советских» бонусов.

Пробелы после 2002 года и «нестраховые» периоды

С 2002 года пенсия зависит не от лет, а от реальных взносов в Социальный фонд.