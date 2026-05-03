Новая логистика: в Крыму предлагают создать единый пересадочный узел для туристов

Транспортная доступность полуострова может выйти на новый уровень. Эксперты предлагают связать Крым с аэропортами Краснодарского края через создание специальной пересадочной станции и запуск автобусных шаттлов, что упростит путь к морю для миллионов отдыхающих.

Единый узел для поезда и самолета

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в эфире телеканала «Крым 24» выступил с инициативой создания в Крыму современной пересадочной станции. Главная цель проекта — обеспечить бесшовную связь между полуостровом и действующими авиаузлами соседнего региона.

По задумке, такая станция должна стать ключевым звеном мультимодального маршрута. Отсюда туристы смогут быстро и комфортно добираться как до популярных курортных зон Крыма, так и в обратном направлении — к аэропорту Краснодара или Сочи.

Синхронизация графиков и «автобусные шаттлы»

Для реализации проекта предлагается комплекс мер по оптимизации трафика между Крымом и Кубанью:

Четкое расписание: Организация жесткого временного графика движения поездов, синхронизированного с авиарейсами.

Гибкие маршруты: Временное перераспределение туристических составов на наиболее востребованные новые направления.

Автобусное плечо: Запуск специальных шаттлов, которые соединят железнодорожные платформы напрямую с терминалами аэропортов, избавляя пассажиров от поиска такси или пересадок на городской транспорт.

По мнению экспертов, такие нововведения не только повысят комфорт поездок в 2026 году, но и сделают отдых в регионе более доступным, снижая общие временные затраты на дорогу к крымскому побережью.