Никто не погиб при происшествии с катамараном в Красногорске

3 мая на реке Москве, в микрорайоне Павшинская пойма, подмосковного Красногорска, произошел инцидент с катамараном.

Судно, на котором находились 5 взрослых и 7 детей, перевернулось. Согласно уточненной информации, обошлось без человеческих жертв.

Для ликвидации последствий инцидента и оказания помощи незамедлительно были привлечены силы экстренных служб: экипажи оперативной службы, аварийно-спасательный отряд Красногорского округа, спасатели на воде поисково‑спасательной станции Рублево, три бригады комплексной медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудники спасательной службы подняли на борт катера 7 детей и 2 взрослых. В результате инцидента погибших нет, проводится эвакуация людей.