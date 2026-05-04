Названы самые популярные «подарки» от домашних кошек

Домашние кошки чаще всего приносят своим владельцам различные предметы, включая игрушки, мелких животных и бытовые вещи. Такие данные приводит « Лента.ру », проведя опрос среди владельцев кошек в России.

Согласно результатам исследования, наиболее распространенными «подарками» остаются игрушки питомцев. Также кошки нередко приносят мышей и крыс, иногда даже живых. Специалисты по поведению животных объясняют это тем, что кошки могут воспринимать человека как менее опытного охотника и таким образом демонстрируют заботу или пытаются вовлечь его в игру.

В числе популярных предметов также оказались резинки для волос, которые привлекают животных своей формой и подвижностью. Кроме того, кошки могут приносить птиц, насекомых и другие объекты, которые воспринимаются ими как добыча.

Среди менее распространенных «подарков» владельцы отмечают продукты питания, носки и различные мелкие предметы, ранее потерянные в доме. В отдельных случаях кошки приносили необычные находки, такие как кроты, остатки еды, фантики, пыль и куски скотча.

Эксперты отмечают, что подобное поведение связано с природными инстинктами животных и может выполнять как обучающую, так и социальную функцию.

