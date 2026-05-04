Врач рассказала о способах коррекции «холки» на шее

Снизить выраженность так называемой холки в области шеи можно с помощью физических упражнений, самомассажа и изменения повседневных привычек. Об этом « Газете.Ru » сообщила специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине Виктория Ботвиненко.

По ее словам, так называемый «вдовий горб» представляет собой жировое отложение в зоне седьмого шейного позвонка, которое может сочетаться с мышечным напряжением и нарушением осанки. Такое состояние иногда сопровождается болями в области шеи и спины, головными болями, а также другими симптомами.

В числе возможных способов коррекции специалист указала выполнение упражнений для шейного отдела. Речь идет о растягивающих и укрепляющих движениях, включая упражнения с сопротивлением, плавные наклоны головы и движения, направленные на улучшение подвижности. Выполнять их рекомендуется регулярно, соблюдая технику и избегая резких движений.

Также может применяться самомассаж. Он включает легкие поглаживания, растирание и мягкое разминание мышц в области шеи и плеч. При этом важно избегать прямого давления на область позвонков и сосредотачиваться на окружающих тканях.

Отдельное внимание специалист рекомендовала уделить организации рабочего пространства и режиму дня. В частности, монитор следует размещать на уровне глаз, а во время работы делать регулярные перерывы. Также значение имеют положение тела во время сна и выбор подходящих спальных принадлежностей.

По мнению эксперта, комплексный подход, включающий физическую активность и корректировку образа жизни, может способствовать улучшению состояния шейного отдела позвоночника.

