Коварство белой горячки: почему срыв мозга грозит даже тем, кто пьет по праздникам

Бытует мнение, что алкогольный психоз — участь лишь опустившихся пьяниц. Однако врачи предупреждают: критический сбой в работе мозга может произойти даже у тех, кто выпивает «культурно», особенно на фоне стресса или перенесенных травм.

Опасные триггеры алкогольного психоза

Нарколог Рафаэль Хакимзанов в интервью «Ленте.ру» изложил популярное заблуждение о том, что белая горячка поражает исключительно людей с тяжелой зависимостью. По словам эксперта, в группу риска входят и умеренно пьющие граждане. Спусковым крючком для развития психоза могут стать внешние факторы и состояние здоровья:

Сильные стрессовые ситуации;

Черепно-мозговые травмы в анамнезе;

Хронические заболевания (панкреатит, болезни печени);

Инфекционные процессы в организме;

Даже однократное употребление суррогатного алкоголя.

Механизм «взрыва» нервной системы

Алкогольный психоз — это парадоксальная реакция мозга не на само спиртное, а на его резкую нехватку после периода интоксикации. Когда алкоголь перестает угнетать центральную нервную систему, она переходит в состояние экстремального возбуждения. Доктор Хакимзанов пояснил, что тяжесть состояния напрямую зависит от продолжительности запоя: чем дольше организм находился под воздействием спирта, тем опаснее будут первые дни трезвости.

Дополнительно эксперты напоминают о долгосрочных последствиях: регулярное употребление горячительных напитков катастрофически ускоряет старение мозга. По данным МРТ, мозг 40-летнего человека, злоупотребляющего алкоголем, по степени деградации и рискам развития деменции может соответствовать органу 60-летнего.