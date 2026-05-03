Невролог назвала изучение языков простым способом сохранить здоровье мозга

Изучение иностранных языков может стать одним из наиболее доступных способов поддержания здоровья мозга. Об этом « Ленте.ру » сообщила невролог клиники «Медицина» Галина Чудинская.

По ее словам, человеческий мозг обладает высокой пластичностью и способен изменяться под воздействием нагрузки, подобно мышцам во время физических тренировок. Освоение нового языка способствует формированию дополнительных нейронных связей в областях, связанных с речью, памятью и вниманием. Кроме того, усиливается взаимодействие между полушариями мозга за счет активизации мозолистого тела.

Специалист отметила, что при переключении между родным и иностранным языками мозг выполняет сложную задачу. Ему приходится одновременно удерживать разные языковые системы, включая лексику и грамматику, а также подавлять один язык, активируя другой. Такая когнитивная нагрузка со временем способствует улучшению концентрации, развитию навыков решения задач и способности фильтровать лишнюю информацию.

Также Чудинская указала, что результаты международных исследований свидетельствуют: люди, владеющие как минимум двумя языками, в среднем сталкиваются с проявлениями деменции и болезнью Альцгеймера на несколько лет позже по сравнению с теми, кто использует только один язык.

Ранее сообщалось, что традиционный рацион может быть недостаточным для организма.