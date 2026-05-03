Как правильно жарить шашлыки: новые разъяснения по нормам безопасности

Даже на частных земельных участках необходимо соблюдать установленные противопожарные требования. Об этом сообщил председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин в комментарии « Ленте.ру ».

По его информации, при использовании мангалов, печей или жаровен расстояние до любых построек должно составлять не менее пяти метров. Кроме того, территория вокруг источника огня в радиусе двух метров должна быть очищена от сухой растительности, листвы и других легковоспламеняющихся материалов.

Он также пояснил, что при разведении открытого огня в специально подготовленных углублениях глубиной от 30 сантиметров дистанция до зданий увеличивается до 50 метров. При этом вокруг костра требуется создать очищенную зону диаметром не менее 10 метров.

Отдельно было отмечено, что разведение огня запрещено на ряде территорий, включая хвойные молодняки, участки с остатками пожаров, торфяники, зоны под деревьями и места с сухой травой. Для обеспечения безопасности рекомендуется выбирать открытую площадку и обустраивать ее минерализованной полосой шириной не менее полуметра. После использования костра необходимо полностью ликвидировать тление, залив очаг водой или засыпав его землей.

Дополнительно обращается внимание на то, что в период майских праздников в ряде муниципалитетов могут действовать ограничения на въезд транспорта в лесопарковые зоны. В связи с этим гражданам рекомендуется заранее уточнять действующие правила на официальных ресурсах местных органов власти.

По словам депутата, в целях снижения рисков при отдыхе на природе можно использовать специально оборудованные пикниковые зоны. Также перед разведением огня следует проверять, не введен ли в регионе особый противопожарный режим, и иметь под рукой средства для тушения, а также мобильную связь для оперативного обращения в экстренные службы.

