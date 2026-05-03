Психолог назвала пять шагов, чтобы вернуть ребенка из гаджетов в реальность

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Анна Пустовалова перечислила способы, которые помогают вернуть ребенка из виртуальной среды в реальную жизнь. Первым шагом должно стать введение домашних правил использования устройств, обсуждение допустимого времени, отказ от обвинений в адрес ребенка, а также привлечение его к домашним обязанностям и помощь в поиске хобби, сообщила специалист « Газете.Ru ».

Эксперт пояснила, что за чрезмерным увлечением гаджетами часто стоит не вредная привычка, а попытка справиться с определенными сложностями. Причиной могут быть школьные перегрузки, трудности в общении со сверстниками или страх совершить ошибку. Например, ребенок, регулярно получающий замечания из-за оценок, может уходить в видеоигры, где он чувствует себя лучшим в команде. Поэтому, прежде чем ограничивать экранное время, советует психолог, необходимо понять, какую именно проблему замещает собой устройство, и только затем переходить к активным действиям.

Специалист рекомендовала начать с личного примера и ввести простые правила для всех членов семьи — например, устраивать ужины без телефонов. Кроме того, важно научиться строить диалог без обвинений: разговаривать с ребенком следует не через давление, а через собственные чувства. Вместо фразы «сколько можно сидеть» лучше сказать, что родитель переживает и скучает. Анна Пустовалова привела пример удачной формулировки: признание в нехватке общения и предложение вместе подумать, как сократить время за телефонами обоим. Такой подход, по ее мнению, позволяет снизить сопротивление ребенка.

Далее психолог посоветовала обсудить и четко зафиксировать, сколько именно времени разрешено проводить в телефоне, ввести правило «сначала дела — потом гаджеты», а также обозначить понятные последствия за нарушение договоренностей. Например, если лимит превышен сегодня, то завтра время использования автоматически сокращается на полчаса — без криков и споров, основываясь на заранее оговоренном правиле.

Четвертым шагом названо привлечение ребенка к домашним делам. Согласно рекомендациям эксперта, у него должны быть задачи, позволяющие почувствовать собственную значимость: самостоятельно сходить в магазин за продуктами, помочь с приготовлением ужина или взять на себя ответственность за выгул собаки. Такие поручения воспринимаются детьми не как нагрузка, а как опыт нужности семье.

Пятым шагом является поиск хобби. Психолог подчеркнула, что не стоит предлагать абстрактное занятие — важно предоставить конкретные варианты, причем лучше выбирать их вместе. Например, сходить на скалодром, записаться на кулинарный мастер-класс или поучаствовать в волонтерской акции. Ключевыми факторами здесь выступают совместное действие и живые эмоции.

Анна Пустовалова также предупредила, что после сокращения экранного времени почти неизбежно наступает период раздражения и скуки: ребенок может жаловаться, что ему нечем заняться, требовать телефон и злиться. Специалист объяснила, что такая реакция абсолютно нормальна. В этой паузе не следует срочно развлекать ребенка — именно в момент вынужденного бездействия мозг начинает самостоятельно искать новые занятия и постепенно возвращается к реальной активности.

