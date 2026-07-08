Чемпионат мира выходит на финишную прямую: расклады по четвертьфиналам

На чемпионате мира по футболу определились все четвертьфиналисты. В эту стадию турнира прошли шесть европейских сборных, а также по одной команде из Южной Америки и Африки. Любопытно, что из участников 1/4 финала ЧМ-2022 через четыре года свой результат подтвердила ровно половина команд — Аргентина, Франция, Англия и Марокко.

Портал «Подмосковье сегодня» анонсирует предстоящие четвертьфиналы.

Франция — Марокко

Французы лихо пролетели групповой турнир и 1/16 финала, забивая в каждом матче не менее трех мячей. Сложным получился только матч 1/8 финала с Парагваем, который действовал очень жестко и не гнушался провокациями. В этой игре «трехцветным» удалось забить только один гол с пенальти. В матче с Марокко французы столкнутся с еще более организованной обороной.

Команда Марокко подтверждает статус сильнейшей африканской сборной. В группе марокканцы не проиграли Бразилии (1:1), а в 1/16 финала выкинули из турнира Голландию после серии пенальти. После таких подвигов матч 1/8 финала против Канады (3:0) оказался для них пусть и не легкой, но все-таки прогулкой.

У матча немало подтекстов. Самая большая марокканская диаспора в Европе — она именно во Франции. Четыре года назад Франция и Марокко играли в полуфинале чемпионата мира. Тогда европейцам с большим трудом удалось добиться победы, забив два мяча в концовке игры.

Матч обещает для Франции стать очень непростым, но букмекеры все же отдают предпочтение европейцам — 1.55-1.6 на победу.

Испания — Бельгия

Фото: [ ФИФА ]

«Фурия роха» установила уникальное достижение: в пяти матчах чемпионата испанцы не пропустили ни одного мяча. Правда, и забивают они не так чтобы много, если исключить разгромы Саудовской Аравии (4:0) и Австрии (3:0). На старте турнира Испания не смогла распечатать ворота Кабо-Верде, сделав героем вратаря Возинью. А в 1/8 финала португальцам забили только в самой концовке.

Бельгия со своими стареющими звездами натужно начала турнир: ничьи с Ираном и Египтом. В 1/16 финала чудом ушла от поражения в игре с Сенегалом: за пять минут до конца основного времени горели в два мяча. Подзадорила команду история с отменой дисквалификации американцу Фоларину Балогуну. Вопиющая несправедливость подхлестнула бельгийцев, и они разнесли США со счетом 4:1.

И все же Испания явный фаворит. Букмекеры дают на ее победу коэффициент 1.65.

Удивительно, но две сильные европейские сборные между собой не встречались очень давно: в последний раз в 2016 году в товарищеском матче. Тогда испанцы победили со счетом 2:0.

Норвегия — Англия

Фото: [ ФИФА ]

Норвежцы откровенно кайфуют на турнире. Чем бы матч не завершился, игроки сборной вернутся домой в статусе национальных героев. После того как в 1/8 финала «викинги» заставили рыдать пентакампеонов, им уже ничего не страшно. На групповом этапе у Норвегии было крупное поражение от Франции (1:4), но тогда, поскольку матч не имел турнирного значения, скандинавы выпустили второй состав. Эрлинг Холанд подтверждает репутацию голевой машины: сыграл в четырех матчах и забил семь мячей.

От Англии традиционно ожидают многого, но она идет тяжеловато по турниру. В группе была ничья с Ганой (0:0), а в плей-офф очень непростые победы над ДР Конго (2:1) и Мексикой (3:2). Зато главный голеадор англичан Харри Кейн в порядке: забил на турнире уже шесть мячей и переписал национальные рекорды.

Англия и Норвегия имеют еще более скромную историю встреч, чем Испания и Бельгия. Они не играли друг против друга 12 лет: в 2014 году в товарняке скромно победила Англия (1:0).

Букмекеры предполагают, что норвежским «гребцам» пора «сушить весла». На победу Англии в основное время дают 1.85, на победу Норвегии — 4.20.

Аргентина — Швейцария

Фото: [ ФИФА ]

Впечатления от игры действующих чемпионов мира противоречивые. Да, безусловно это одна из сильнейших команд планеты. Да, Месси по-прежнему способен поставить производство чудес на конвейер: у капитана Аргентины уже восемь голов — и это при двух незабитых пенальти. Но в плей-офф южноамериканцы серьезно намучились с африканскими командами — Кабо-Верде и Египтом, обыграв их со счетом 3:2. Причем матч с египтянами получился с оттенком скандальности — соперники устроили просто истерику по его окончании, считая, что судейство было несправедливым.

Швейцария добралась до четвертьфинала в своем стиле — неброско, но довольно надежно. Повезло и с группой, да и соперниками по плей-офф. В 1/16 финала обыграли Алжир (2:0), а затем были точнее в серии пенальти в скучной и безголевой игре против Колумбии.

Понятно, что соперники с разных континентов между собой играют не так уж часто. В последний раз Аргентина и Швейцария столкнулись в памятном матче 1/8 финала ЧМ-2014. Тогда гол Анхеля Ди Марии под занавес овертайма продвинул Аргентину дальше, и впоследствии она добралась до финала.