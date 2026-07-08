В Люберцах «легенды футбола» проведут матч с жителями

В субботу, 11 июля, «легенды футбола» сыграют с жителями городского округа Люберцы в рамках пятого юбилейного сезона губернаторского проекта «Выходи во двор», матч пройдет на стадионе «Труд» в поселке Малаховка. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.