В Люберцах «легенды футбола» проведут матч с жителями

Матч с «легендами футбола» проведут в подмосковных Люберцах

Официально

Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]

В субботу, 11 июля, «легенды футбола» сыграют с жителями городского округа Люберцы в рамках пятого юбилейного сезона губернаторского проекта «Выходи во двор», матч пройдет на стадионе «Труд» в поселке Малаховка. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В звездную команду войдут Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Александр Самедов, Дмитрий Вязьмикин, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и Василий Иванов, комментатором выступит телеведущий Виктор Гусев. Профессиональные футболисты также организуют мастер-класс для юных воспитанников местных спортивных школ.

Проект реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России». В пятом юбилейном сезоне запланировано 10 матчей в разных городах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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Министерство физической культуры и спорта Московской области
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