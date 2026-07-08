В Люберцах «легенды футбола» проведут матч с жителями
Матч с «легендами футбола» проведут в подмосковных Люберцах
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
В субботу, 11 июля, «легенды футбола» сыграют с жителями городского округа Люберцы в рамках пятого юбилейного сезона губернаторского проекта «Выходи во двор», матч пройдет на стадионе «Труд» в поселке Малаховка. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В звездную команду войдут Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Александр Самедов, Дмитрий Вязьмикин, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и Василий Иванов, комментатором выступит телеведущий Виктор Гусев. Профессиональные футболисты также организуют мастер-класс для юных воспитанников местных спортивных школ.
Проект реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России». В пятом юбилейном сезоне запланировано 10 матчей в разных городах региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.