ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 2 июля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 23.07.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 08.07.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 1200 кв.м., к/н: 50:06:0070501:610 и объект незаверш. строит., адрес: МО, Шаховской р-н, сп. Степаньковское, у д. Кобылино. П.1218-ТАИ от 01.07.26. Собств.: Кушбекова В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 485 000,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:11325, адрес: МО, г. Домодедово, с. Юсупово. П.1199-ТАИ от 24.06.26. Собств.: Согомонян Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 713 600,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 614 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:16869, адрес: МО, г. Домодедово, д. Матчино. П.1202-ТАИ от 24.06.26. Собств: Кузьменко Н.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 739 800,00 р.

4. Часть жил. дома, общ.пл. 43,8 кв.м., к/н: 50:28:0050201:1759; Зем.уч., общ.пл. 388 кв.м., к/н: 50:28:0050201:1851. Адрес: МО, Домодедовский р-н, пос. ГПЗ Константиново, ш. Домодедовское, д. 47, кв. 2. П.1208-ТАИ от 24.06.26. Собств.: Васильева Ю.А., Васильев А.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 988 000,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 17 кв.м., к/н: 50:03:0060180:2601, адрес: МО, терр. г.о. Клин. П.1207-ТАИ от 24.06.26. Собств.: Гусейнова Я.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 296 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 42,5 кв.м., к/н: 50:41:0020516:431, адрес: МО, г. Лобня, ул. Центральная, д. 6, кв. 191. П.1224-ТАИ от 01.07.26. Собств.: Семочкина Д.М. Взыск: АО ТБанк. Цена: 6 421 614,20 р.

7. Нежил. пом., общ.пл. 87,5 кв.м., к/н: 50:15:0030802:215, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Полевая, д. 2, пом. 145/3. П.1192-ТАИ от 24.06.26. Собств.: ООО «Флинкбау». Взыск: ПАО АКБ «АК БАРС». Цена: 11 588 000,00 р. (кроме того, НДС по ставке 22%).

8. Нежил. пом., общ.пл. 87,5 кв.м., к/н: 50:15:0030802:212, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Полевая, д. 2, пом. 145/6. П.1201-ТАИ от 24.06.26. Собств.: ООО «Флинкбау». Взыск: ПАО АКБ «АК БАРС». Цена: 11 588 000,00 р. (кроме того, НДС по ставке 22%).

9. Кв-ра, общ.пл. 59,8 кв.м., к/н: 50:20:0000000:138287, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 26А, кв. 5. П.1209-ТАИ от 24.06.26. Собств.: Мацукатов Н.К. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 12 552 000,00 р.

10. Зем.уч., общ.пл. 999 +/-11 кв.м., к/н: 50:23:0040439:544, адрес: МО, Раменский р-н, дер. Редькино, ул. Новая. П.1215-ТАИ от 01.07.26. Собств.: Чутак М.Г. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 221 600,00 р.

11. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:32:0020121:4721, адрес: МО, г.о. Серпухов, д. Акулово. П.1217-ТАИ от 01.07.26. Собств.: Баранов Ю.Ф. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 369 270,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 28,4 кв.м., к/н: 50:60:0000000:5270, адрес: МО, г.о. Серпухов, г. Пущино, мкр. Г, д. 21, кв. 15. П.1223-ТАИ от 01.07.26. Собств.: Савельева М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 864 000,00 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 65,8 кв.м., к/н: 50:10:0060202:621, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Микояна, д. 10 к. 3, кв. 25. П.1196-ТАИ от 24.06.26. Собств.: Крицкая О.В. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 11 962 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 72,1 кв.м., к/н: 50:50:0020601:9934, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Корнилаева, д. 3, кв. 163. П.1118-ТАИ от 22.05.26. Собств.: Ушаков И.В., Белоножко Н.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 450 760,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 34,2 кв.м., к/н: 50:22:0060703:13624, адрес: МО, г.о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Карла Маркса, д. 117 к. 1, кв. 121. П.1121-ТАИ от 22.05.26. Собств.: Губарева А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 318 680,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 33,5 кв.м., к/н: 50:22:0040602:7289, адрес: МО, г.о. Люберцы, пос. Мирный, ул. Академика Северина, д. 8/1, кв. 334. П.1163-ТАИ от 11.06.26. Собств.: Астафьева Ю.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 399 600,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 25,5 кв.м., к/н: 50:22:0000000:106478, адрес: МО, г.о. Люберцы, д. Мотяково, д. 66 к. 3, кв. 1. П.1170-ТАИ от 11.06.26. Собств.: Камышков С.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 975 000,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 62,8 кв.м., к/н: 50:12:0000000:33108, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Летная, д. 24 к. 2, кв. 73. П.1150-ТАИ от 04.06.26. Собств.: Рей О.И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 197 920,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 47,3 кв.м., к/н: 50:16:0302020:3319, адрес: МО, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Октябрьская, д. 85-Д, кв. 26. П.1082-ТАИ от 07.05.26. Собств.: Люльчак И.П. Взыск: ООО «Первая Гильдия Ростовщиков». Цена: 3 417 000,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 63 кв.м., к/н: 50:24:0000000:28245, адрес: МО, г.о. Орехово-Зуевский, г. Ликино-Дулёво, ул. Коммунистическая, д. 60, пом. 12. П.1154-ТАИ от 04.06.26. Собств.: Горохова Н.А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 866 595,76 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:48:0000000:17187, адрес: МО, г. Реутов, ул. Победы, д. 15, кв. 109. П.1162-ТАИ от 11.06.26. Собств.: Утюгов А.Н. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 111 856,48 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 26,1 кв.м., к/н: 50:09:0070401:4030, адрес: МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Кутузовское, дер. Брехово, мкр. «Митино дальнее», д. 8, кв. 71. П.1151-ТАИ от 04.06.26. Собств.: Огнев И.С., Огнев Л.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 601 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.