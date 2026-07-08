Месси рассказал, почему расплакался после матча с Египтом

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему он рыдал после победы над командой Египта в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Аргентина одержала победу в драматическом поединке со счетом 3:2. До 79-й минуты чемпионы мира проигрывали в два мяча. В первом тайме Месси не реализовал пенальти, а также пробил со штрафного в штангу. В концовке матча аргентинцы забили три мяча, на счету Лео гол и ассист.

«Я не сдержал слез, потому что чувствовал, что подвел своих партнеров по команде из-за незабитого пенальти. И из-за того, как именно я его исполнил. Но в итоге Бог снова приготовил для меня нечто особенное. В настоящий момент я очень счастлив», — сказал Месси.

Месси забил свой восьмой гол на нынешнем турнире и лидирует в списке бомбардиров. По семь мячей у француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда, шесть — у англичанина Харри Кейна.

В четвертьфинале сборная Аргентины встретится с командой Швейцарии. Ранее соперники играли друг с другом в 1/8 финала ЧМ-2014, тогда южноамериканцы вырвали победу в овертайме.