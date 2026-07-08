«Обычное утро, необычное ДТП»: видео с места происшествия с полицейской машиной появилось в соцсетях

В среду, 8 июля, в утреннее время в Кемерове произошло дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал служебный автомобиль полиции, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на местный телеграм-канал.

Инцидент привлек внимание очевидцев необычным стечением обстоятельств — происшествие с участием патрульной машины попало на видео. Кадры с места аварии оперативно появились в региональных социальных сетях .

По информации, опубликованной в соцсетях, столкновение случилось в Центральном районе города — на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Красноармейской . Детали произошедшего, а также данные о пострадавших и обстоятельства аварии на момент публикации уточняются.

«Произошло ДТП с полицейской машиной на пересечении пр. Кузнецкий и ул. Красноармейская», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что легковушка сбила семилетнего мальчика во дворе жилого дома в Южно-Сахалинске.