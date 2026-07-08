Сифилис, ОРВИ и мононуклеоз: терапевт назвал болезни, которыми можно заразиться через поцелуй

Можно ли заразиться ВИЧ или гепатитом через поцелуй? А герпесом или мононуклеозом? На эти вопросы ответил терапевт Александр Козлов в беседе с Здоровьем Mail. Врач разобрал главные мифы и факты о поцелуях, чтобы предостеречь от нежелательных последствий.

По словам эксперта, с высокой вероятностью через поцелуй передаются респираторные вирусы — ОРВИ, грипп и COVID-19, возбудители которых находятся в слюне и слизи дыхательных путей. Врач рекомендовал отложить романтику, если партнер кашляет, чихает или чувствует слабость.

Крайне легко, как пояснил терапевт, передается и герпес, особенно при наличии активных высыпаний на губах. При этом вирус может выделяться со слюной даже за несколько дней до появления пузырьков.

Инфекционный мононуклеоз, провоцируемый вирусом Эпштейна-Барр, в зарубежных источниках нередко именуют «kissing disease», что в переводе означает «болезнь поцелуев». Как пояснил терапевт, патоген сосредоточен в слюнных железах, благодаря чему беспрепятственно переходит к партнеру при тесном контакте. Среди типичных проявлений недуга — выраженный болевой синдром в горле, лихорадка и воспаление лимфатических узлов, предостерег медик.

Особого внимания, по словам Александра Козлова, заслуживает сифилис. Хотя это инфекция, передающаяся преимущественно половым путем, при наличии во рту или на губах первичного очага — твердого шанкра — бледная трепонема может проникнуть через микротравмы слизистой партнера.

«Целоваться можно и нужно. Но если вы видите у партнера язвочки на губах, если он температурит или жалуется на больное горло — проявите заботу и заварите ему чай, а поцелуи оставьте до полного выздоровления. Регулярно чистите зубы, посещайте стоматолога, и ваш микробиом будет готов к любым романтическим испытаниям!» — говорится в статье Здоровье Mail.

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