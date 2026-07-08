«Пленят хорошо сделанные улучшения»: сексолог рассказал, как поцелуй «силиконовыми» губами возбуждает мужчин

Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников высказал мнение, что поцелуй «силиконовыми» губами воспринимается ярче и сексуальнее, сообщило интернет-издание «Абзац». По словам эксперта, подобные ощущения вызывают большее возбуждение у мужчин, даже если последние не готовы признаться в этом вслух.

По словам эксперта, при аккуратном увеличении многие люди вообще не чувствуют значительной разницы — губы сохраняют естественную подвижность и выглядят органично. Однако именно их пухлость, как пояснил специалист, оказывает большее возбуждающее воздействие на мужчин. Помимо физиологических ощущений, отметил психолог, здесь присутствует и психологический аспект, который усиливает эффект от тактильного контакта.

«Мужчины часто говорят, что им нравятся „натуральные“ женщины, но на самом деле многих пленят хорошо сделанные улучшения, которые они просто не распознали или не признают. То есть им не мешает филлер. Аккуратные увеличенные губы — это вполне сексуально, а вот перекачанные — могут быть слегка комичны», — рассказал Денисов-Мельников.

По словам эксперта, корректнее говорить об увеличенных губах с филлером — именно такие препараты используются в современной косметологии. Однако в повседневной речи прочно закрепился термин «силиконовые»: как пояснил специалист, это объясняется тем, что так звучит короче и, по его выражению, «злее». Психологический и тактильный эффекты от поцелуя с такими губами, по мнению сексолога, остаются неизменно высокими независимо от используемой терминологии.

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