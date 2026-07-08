В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 8 июля, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Звенигородском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

До конца рабочей недели в регионе на большей части спрогнозировали I класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +13-18 градусов, ночью — +8-15. Синоптики обещают переменную облачность, дожди, усиление ветра.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.