Соланин и томатин в ранних овощах: почему зеленый картофель и недозрелые помидоры могут отправить на больничную койку

С наступлением лета на прилавках рынков и дачных участках появляется изобилие ранних овощей. По мнению экспертов, не все плоды безопасны для употребления сразу после сбора. Специалисты предупреждают: некоторые культуры требуют полного созревания, иначе могут нанести вред здоровью, сообщила rostovgazeta.ru.

Особую опасность, по словам экспертов, представляют представители семейства пасленовых — картофель, томаты и баклажаны. Диетолог-нутрициолог, член Общероссийской организации диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Марина Утяганова пояснила, что недозрелые овощи содержат природные алкалоиды — соланин и томатин. Вещества в определенных концентрациях способны вызвать отравление.

«Эти вещества могут вызывать отравление, проявляющееся в виде головной боли, тошноты, рвоты и даже более серьезных симптомов», — отметила эксперт.

Технолог пищевого производства Егор Сидоров уточнил, что особое внимание следует обращать именно на картофель. По словам эксперта, при позеленении клубней содержание соланина в них резко возрастает, и такой продукт употреблять в пищу не рекомендуется.

«С картофелем важна не только недозрелость, а зеленый цвет, проростки, горечь и неправильное хранение на свету. Зеленый картофель лучше не „спасать“ ножом, особенно если позеленение сильное», — подчеркнул специалист.

Осторожность, как отметил технолог, необходимо соблюдать и с зелеными томатами. При этом Егор Сидоров обратил внимание на важное различие: свежие недозрелые помидоры и зеленые томаты, приготовленные по рецептам маринования или квашения, — это принципиально разные продукты. В последнем случае используются проверенные технологии, которые нейтрализуют опасные вещества. А вот употреблять ярко-зеленые плоды в свежем виде эксперт настоятельно не советует.

«Если томат твердый, ярко-зеленый, без аромата и с выраженной горечью, лучше дать ему дозреть или использовать только в понятной технологии заготовки, а не есть как салатный спелый плод», — объяснил специалист.

Ранее невролог Чудинская перечислила продукты, которые разрушают память и внимание.