Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 8 июля, загруженность дорог Подмосковья составила два балла, на основных трассах зафиксировано более 1,1 млн автомобилей — на 8,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Каширском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Водителей предупредили о небольшом дожде днем и призвали соблюдать скоростной режим и быть аккуратными при проезде мест притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.