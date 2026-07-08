«Спать многие не ложились»: эвакуация экипажа, раненые и пустые танкеры — в Ростовской области сбили около 70 БПЛА

В ночь на 8 июля вооруженные силы противника предприняли попытку атаковать территорию Ростовской области. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате работы средств противовоздушной обороны в нескольких муниципалитетах было сбито около 70 беспилотных летательных аппаратов, сообщила rostovgazeta.ru.

По словам главы региона, последствия были зафиксированы в акватории Таганрогского залива. Там повреждения получили два танкера, которые направлялись в Ростов-на-Дону.

По данным издания, инцидент не обошелся без пострадавших. Из-за ночного налета дронов два человека получили травмы. Одному из них медицинская помощь была оказана непосредственно на месте происшествия, другого доставили в лечебное учреждение. Травмы оказались незначительными — госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Как уточняется в публикации, экипаж, находившийся на одном из водных судов, был эвакуирован . Сообщается также, что розлива нефтепродуктов удалось избежать. Сведения о последствиях, по информации губернатора, будут уточняться.

По данным издания, жители региона обсуждали в соцсетях ночную атаку БПЛА противника.

«В Таганроге еще и спать многие не ложились», — пишет одна из местных жительниц в комментариях под постом губернатора.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июля ПВО сбила 62 дрона над Ленобластью.