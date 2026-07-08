В Мытищах возвели детский сад в составе ЖК «Яуза парк»
Детский сад возвели в ЖК «Яуза парк» в Мытищах
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В ЖК «Яуза парк» в городском округе Мытищи построили новый детский сад, рассчитанный на 225 мест, компании ПИК выдали разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Площадь трехэтажного здания составила более 4,8 тыс. кв. м, учреждение сможет принять детей в возрасте от полутора до семи лет. Для них обустроили физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок. На территории высажены деревья, кустарники и живые изгороди, разбиты газоны.
В проект квартала входят 20 разновысотных корпусов с индивидуальной архитектурой, на территории уже построен детский сад, запланированы школа, еще один детский сад, поликлиника и паркинги.
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