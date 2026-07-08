Подмосковная сборная одержала победу на этапе чемпионата России по мотокроссу

Подмосковная сборная по мотокроссу одержала победу в рамках шестого этапа чемпионата России, а также завоевала серебряную медаль на третьем этапе первенства России, которые прошли с 4 по 5 июля на трассе «Наиком Арена» в Набережных Челнах. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, взрослая команда АНО «ММТ Мотоспорт» выступила в классах МХ-2 и МХ-1 и по итогам шестого этапа набрала 174 очка. Ей удалось опередить сборные Санкт-Петербурга и Свердловской области. Победителем этапа в классе МХ-2 стал Семен Рыбаков. Артемий Назаров стал вторым в классе МХ-1, Евгений Бобрышев — третьим.

В общем зачете чемпионата подмосковная сборная продолжает лидировать с результатом 1013 очков.

Юниорский состав «Flower of life racing team» на третьем этапе первенства России завоевал серебряные медали в командном зачете.

Турнир проводят в рамках государственной программы «Спорт России», следующий этап пройдет 11 и 12 июля на трассе «Юность» в Каменске-Уральском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.