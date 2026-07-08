«Парус» в Долгопрудном продолжает работу: что обновили в школе

Культура и спорт

Фото: [Администрация г.о. Долгопрудный]

В Долгопрудном опровергли слухи о закрытии или реорганизации спортивной школы «Парус». По данным администрации городского округа, учреждение остается в строю и продолжит работу в обычном режиме. 

Школа по‑прежнему служит одной из визитных карточек города и десятилетиями готовит спортсменов, которые побеждают на региональных и всероссийских соревнованиях.

Усилия руководства сосредоточены на развитии «Паруса»: в текущем сезоне в учреждении обновили инфраструктуру — отремонтировали причал и приобрели новую раздевалку для воспитанников. Кроме того, в ближайшее время врип главы округа Сергей Иванов проведет открытую встречу с тренерами и родителями.

Точную дату мероприятия объявят дополнительно. Согласно официальной информации, никаких планов по сворачиванию деятельности школы нет.

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