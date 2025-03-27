Дичь в раздевалке и споры о судействе: «Зенит» трясет в год столетия клуба

Пока сборная России успешно громила Гренаду и Замбию, главным поставщиком новостей на внутреннем поле стал «Зенит». Причем все происходящее в клубе и вокруг него носило печать скандальности.

«Зенит» привык доминировать в РПЛ в последние несколько лет: победы приходили как само собой разумеющееся. Однако в год столетия клуба, когда чемпионство принципиально необходимо, петербургская команда не выглядит безоговорочным фаворитом.

Портал Tansfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков «Зенита» в 181,3 млн евро. Для сравнения: «Спартака» — в 123,75 млн, «Динамо» — в 100,3 млн, «Краснодара» — в 88,88 млн. Однако это бумажное превосходство не гарантирует преимущества на поле: на одну позицию в команде могут претендовать как минимум два дорогих игрока, а это не всегда является плюсом, создавая напряжение в раздевалке. Возможно, для «Зенита» это стало одной из проблем.

Офсайдная геометрия

«Зенит», судя по всему, никак не может отойти от болезненного поражения в матче со «Спартаком» (1:2). Клуб продолжает настаивать на том, что второй гол Кристофера Мартинса был забит из офсайда.

Экспертно-судейская комиссия, в которую обратился «Зенит», подтвердила правильность решения судей, обслуживавших матч. Тогда в Петербурге решили провести собственное расследование. Клуб предоставил покадровый разбор эпизода, который немедленно был подвергнут критике: на кадре от «Зенита» Мартинс действительно находится в офсайде, но не в момент паса Даниила Денисова — мяч отстоит от ноги спартаковского защитника примерно на метр.

«Зенит» не успокоился и нарисовал новую версию. Босс «Зенита» Александр Медведев назвал ее «черный день ВАР». Но графика не стала более убедительной, более того, она не может быть доказательством в принципе: камеры на стадионе, используемые ВАР, проходят отдельную калибровку перед каждым матчем, тогда как видео с клубной камеры не может использоваться для прояснения таких тонких моментов.

Фото: [ ФК «Зенит» ]

Продолжая бессмысленные споры, «Зенит» несет имиджевые потери. Разумнее было бы в тишине разобраться, почему «Спартак» передавил петербургский клуб в центре поля и выяснить, что стало главной причиной поражения: плохая готовность игроков или тактические просчеты тренерского штаба.

Игра в правду

Параллельно информационное пространство взорвало недальновидное интервью полузащитника Максима Глушенкова, который признался, что не получает удовольствия от игры за команду.

Следом, как по заказу, из разных источников посыпались инсайды о нездоровой обстановке в раздевалке команды. Якобы Глушенков сказал Семаку, чтобы тот научился тренировать. Этот слух решительно опровергли все фигуранты и даже инсайдер Иван Карпов.

Зато тот же Карпов рассказал, что тот же Глушенков ушел с одной из тренировок команды со словами «чо-то холодно». Последовала новая порция опровержений. Медведев назвал информацию «бездарным вымыслом».

Фото: [ ФК «Зенит» ]

Телеграм-канал Sport Baza рассказал, что после игры со «Спартаком» президент клуба пришел в раздевалку и предложил всем, кто не хочет играть за «Зенит», может получить положенную зарплату и идти на три известные буквы. Медведев коротко отреагировал на новый вброс: «Брехня».

На отсутствии конфликтов в команде настаивает и главный тренер Сергей Семак. Известный комментатор Константин Генич также усомнился в достоверности вбросов. Он отметил, что обычно такие вещи всплывают наружу через день-два после игры, а когда это происходит через 10 дней, то похоже на явную провокацию.

Атака инсайдеров, действительно, выглядит как спланированная акция, имеющая целью внести раздрай в клуб. Но реплики недовольных своим положением Глушенкова и Андрея Мостового, поведение Вендела, который весной покинет команду и явно не собирается отдавать последние силы за «Зенит», все-таки свидетельствуют о том, что в команде не все идеально. И это еще Александр Соболев подозрительно давно молчит.