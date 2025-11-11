«Динамо» летит в пропасть: как остановиться и что делать с Карпиным

Московское «Динамо» стало главным разочарованием первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда, по оценкам портала Transfermarkt, с четвертым в лиге составе по стоимости игроков пришла к промежуточному финишу только на десятой позиции.

Ресурс оценивает совокупную стоимость игроков «Динамо» в €107 млн ­— больше только у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара». У идущей на пятом месте «Балтике» и «Акрона», которому динамовцы проиграли в 15-м туре (1:2), в четыре раза меньше.

«Динамо» набрало 17 очков по итогам первого круга. В сезоне 2015/16, когда бело-голубые единственный раз в своей истории покинули высший дивизион, на этом отрезке у «Динамо» было 18 баллов. Аналогия напрашивалась, и главному тренеру Валерию Карпину пришлось уверять болельщиков, что на этот раз команда точно не вылетит.

Травмы помешали, но на них нельзя все свалить

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Конечно, не один клуб РПЛ так не пострадал от травм, как «Динамо». Некоторые остались еще с прошлого сезона. Константин Тюкавин больше половины отчетного отрезка пропустил после травмы крестов, а мексиканец Луис Чавес вернется только весной. Сверкнул Ярослав Гладышев — угодил в лазарет, важную роль в команде начал играть вернувшийся из Швейцарии Антон Миранчук — и тоже выбыл. Стройности игре команды вынужденная ротация не добавляет, но все же глубокая скамейка у «Динамо» должна была позволить пройти первую половину чемпионата ровнее.

«Динамо» при Марцеле Личке играло в яркий атакующий футбол, но испытывало проблемы в защите. При Валерии Карпине картина не изменилась, а из-за требований нового тренера начинать атаки розыгрышем от вратаря привозов только прибавилось. Бителло и компания могут придумать красоту впереди, но все это сводится на нет слишком легкими голами в свои ворота.

Нужна пересборка защиты

Фото: [ ФК «Динамо» ]

«Динамо» в 15 матчах пропустило 23 мяча. У «Пари НН», замыкающего турнирную таблицу, — 25. Очевидно, что изменения напрашиваются в линию обороны.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» ищет усиление вратарской позиции. Андрей Лунев — голкипер с именем, но его слабая сторона — игра ногами, а именно это качество для вратаря Карпин считает очень важным. Игорь Лещук надежностью не отличается, а Курбану Расулову всего 19 лет — неизвестно, как он проявит себя на длинной дистанции.

Как сообщал «Чемпионат», Карпин также заинтересован в приобретении двух защитников «Ростова». Речь идет об Илье Вахании и Викторе Мелехине. В «Динамо» уже играют два бывших ростовчанина — центральный защитник Максим Осипенко и опорник Данил Глебов. И пока их игра показывает, что идея перевезти Ростов в Москву не очень-то работает.

Казнить нельзя, помиловать

Фото: [ ФК «Динамо» ]

«Мне кажется, если бы не огромный авторитет Валерия Георгиевича Карпина, заработанный в последние годы в российском футболе… Если бы другая была фамилия, отчество и имя, думаю, что тренер, скорее, уже покинул бы пост тренера «Динамо» с таким результатом. Я думаю, что еще два поражения, и Карпин сам может попросить об отставке, все зависит от результата», — предположил бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин.

Руководство «Динамо», действительно, каждый раз заявляет о полном доверии к тренеру.

«Мы верим в тренера, и если те надежды, которые мы на него возлагаем, будут воплощены в жизнь, то через сезон команда будет на достойных местах. В 2027 году команда будет бороться за чемпионство», — сказал председатель общества «Динамо» и член совета директоров футбольного клуба Анатолий Гулевский.

Дело не только в авторитете Карпина — из-за неудачных результатов работы лишались и более топовые тренеры, спросите у Жозе Моуринью. Просто «Динамо» слишком большую ставку сделало на этот проект, и сворачивать на середине пути никакого смысла. Да и возможности — с новым тренером придется перестраивать все заново.

Дискутируемый вопрос и совмещение Карпиным постов в «Динамо» и сборной России. В национальной команде все получается неплохо, но хватит ли сил на два коллектива? По идее, в паузе между сборными тренеру нужно было бы заниматься латанием дыр в клубе, но его не будет. После пауз на матчи сборных «Динамо» в сентябре сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), такой же счет был в октябре с «Ахматом». С учетом соперников результат вроде бы не катастрофический. Но хватит ли Карпина на работу в таком графике? Специалист уже намекал на то, что хотел бы больше времени проводить с семьей.

Поможет только крестный ход

Фото: [ ФК «Динамо» ]

В последний раз «Динамо» становилось чемпионом почти 50 лет назад — в весеннем чемпионате 1976 года. С тех пор бело-голубые много раз приближались к чемпионству, но всякий раз оно фатально ускользало.

Создатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) и фанат «Динамо» Александр Шпрыгин предложил радикальную версию исправления ситуации.

«Уже несколько лет повторяю, что «Динамо» поможет только крестный ход. Не шучу, говорю серьезно. У нас несколько раз он должен был состояться, но потом срывался», — сказал Шпрыгин.

Он указал, что «Пари НН» провел святой обряд, после чего команда выдала неплохую серию матчей. Порой кажется, что неудачи «Динамо» действительно носят какой-то мистический характер, и снять проклятие сугубо футбольными решениями невозможно.