Майские качели для рубля: нефтяное ралли против бюджетных интервенций
Прайм: Минфин возобновит покупку валюты с 8 мая для сдерживания роста рубля
Несмотря на стремительный рост цен на нефть и поддержку со стороны Центробанка, российская валюта в мае может столкнуться с факторами, которые притормозят ее укрепление. Разбираемся, что удержит доллар от падения и какие риски остаются актуальными. Об этом агентству «Прайм» рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.
Нефть по $126 и ставка ЦБ: почему рубль на коне
В начале мая рубль демонстрирует впечатляющие результаты, укрепившись к доллару на 5,5% с начала 2026 года. Основная причина — крайне благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Обострение конфликта на Ближнем Востоке подтолкнуло котировки нефти марки Brent к отметке 126 долларов за баррель, что обеспечило приток валютной выручки. Дополнительным «щитом» выступает жесткая политика Банка России: ключевая ставка на уровне 14,5% поддерживает высокий спрос на рублевые инструменты, делая хранение средств в национальной валюте выгодным.
Факторы торможения: Минфин и бюджетное правило
Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко предупреждает, что безоблачное укрепление рубля может замедлиться уже во второй декаде месяца.
- Возврат Минфина на рынок: С 8 мая ведомство возобновляет закупки валюты в рамках бюджетного правила. Это создаст дополнительный спрос на доллары и юани, выступая естественным ограничителем для роста курса рубля.
- Прогноз на май: Эксперты ожидают консолидацию курса в диапазоне 74–77 рублей за доллар. Сценарий с уходом к 73 рублям возможен только при сохранении нефтяных цен выше $100.
- Риски разворота: Для того чтобы американская валюта снова вернулась к отметке 80 рублей, потребовался бы резкий обвал цен на энергоносители или внезапная деэскалация геополитики, что на данный момент выглядит маловероятным.