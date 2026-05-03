Майские качели для рубля: нефтяное ралли против бюджетных интервенций

Несмотря на стремительный рост цен на нефть и поддержку со стороны Центробанка, российская валюта в мае может столкнуться с факторами, которые притормозят ее укрепление. Разбираемся, что удержит доллар от падения и какие риски остаются актуальными. Об этом агентству «Прайм» рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Нефть по $126 и ставка ЦБ: почему рубль на коне

В начале мая рубль демонстрирует впечатляющие результаты, укрепившись к доллару на 5,5% с начала 2026 года. Основная причина — крайне благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Обострение конфликта на Ближнем Востоке подтолкнуло котировки нефти марки Brent к отметке 126 долларов за баррель, что обеспечило приток валютной выручки. Дополнительным «щитом» выступает жесткая политика Банка России: ключевая ставка на уровне 14,5% поддерживает высокий спрос на рублевые инструменты, делая хранение средств в национальной валюте выгодным.

Факторы торможения: Минфин и бюджетное правило

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко предупреждает, что безоблачное укрепление рубля может замедлиться уже во второй декаде месяца.