Женщин прогнали с пляжей Туапсе: почему волонтерам запретили спасать море от черного мазута

Официальная позиция властей

Администрация города совместно с региональным управлением МЧС ввела запрет на привлечение женщин к работам по сбору нефтепродуктов на местных пляжах. Чиновники обосновали свои действия необходимостью сохранения репродуктивного здоровья горожанок, отметив высокую токсичность мазута. На общем собрании активистов руководители ведомств призвали участниц волонтерских движений проявить понимание к данной мере, подчеркнув, что физический контакт с химикатами может иметь долгосрочные последствия для организма.

Реакция общественности и текущая ситуация

Представительницы волонтерских групп восприняли данное ограничение критически. Некоторые активистки заявили, что вправе самостоятельно оценивать риски и принимать решения относительно своего здоровья. Несмотря на споры, в Туапсинском районе сохраняется режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Напомним, что загрязнение акватории произошло после атак беспилотников в апреле, повлекших за собой повреждение морского терминала и нефтеперерабатывающего завода. На данный момент возгорания потушены, а основные силы брошены на устранение последствий разлива топлива.